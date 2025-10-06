La vittoria contro il Genoa, sofferta e per questo ancora più preziosa, non è figlia solo della forza dei titolari. È la dimostrazione plastica della nuova, terrificante arma a disposizione di Antonio Conte: una panchina di lusso, una profondità di rosa che in Italia, semplicemente, nessuno può vantare. Quando il gioco si fa duro, il Napoli ha i campioni pronti a cambiare la storia dalla panchina. La Forza dei “Secondi”. Il primo tempo contro il Genoa è stato complicato, forse il peggiore della stagione. La squadra, bloccata e sotto di un gol, non riusciva a trovare il bandolo della matassa. Poi, nella ripresa, Conte ha iniziato a pescare dal suo mazzo di campioni. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - La forza del Napoli di Conte è anche nella panchina