La forza civile dell’Ucraina che resiste mentre l’Europa si abitua alla guerra

Siamo tornati dal Giubileo della Speranza in Ucraina, iniziativa umanitaria del Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, tra Kyjiv e Kharkiv. Eravamo centodieci attivisti provenienti dal mondo della società civile, dei media, dell’amministrazione pubblica, rappresentanti di trentacinque associazioni, tra cui Sale della Terra, Associazione nazionale comuni italiani, Fondazione Gariwo, Azione Cattolica e Base Italia. La missione è stata costruita insieme alla società civile ucraina nel corso dell’ultimo anno, al fine di dare concretezza a progetti e collaborazioni su quelle che sono le necessità di un Paese martoriato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La forza civile dell’Ucraina che resiste, mentre l’Europa si abitua alla guerra

