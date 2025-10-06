La fondazione nel 1961 L’album dei calciatori poi le altre collezioni
La Panini venne fondata nel 1961 quando i fratelli Panini, già titolari nel 1945 di un chiosco nel corso Duomo di Modena, gestito dalla madre e nel 1954 dell’omonima Agenzia di distribuzione di giornali, decisero di commercializzare la prima collezione Calciatori Panini: sulla copertina il milanista Nils Liedholm. Aerei e missili, del 1965, fu invece la prima raccolta di figurine diversa da quella dei Calciatori, seguita da Animali di tutto il mondo. Da allora fino al 1988, l’azienda modenese è stata gestita dalla famiglia Panini (quattro fratelli: Giuseppe, Benito, Umberto, Franco) ampliandosi di anno in anno sino a raggiungere fatturati nell’ordine dei 100 miliardi di lire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
