"La prima cosa che ho fatto appena tornato in Italia è andare al posto di polizia a denunciare l'esercito israeliano perché mi hanno fregato il telefono, me l'hanno sequestrato e mai restituito. Quindi, tecnicamente, si è trattato di un furto". Inizia così il lungo racconto del deputato Pd Arturo Scotto, che oggi, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha spiegato nei dettagli le ore che hanno sancito la fine della sua partecipazione alla Global Sumud Flotilla. Come hanno preso la sua denuncia le forze dell'ordine? "I poliziotti sono stati molto solidali, così sono potuto andare a richiedere una copia della mia sim card telefonica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Flotilla finisce in farsa, il dem denuncia Israele: "Mi hanno fregato telefono e sigarette"