La Flotilla finisce in farsa il dem denuncia Israele | Mi hanno fregato telefono e sigarette
"La prima cosa che ho fatto appena tornato in Italia è andare al posto di polizia a denunciare l'esercito israeliano perché mi hanno fregato il telefono, me l'hanno sequestrato e mai restituito. Quindi, tecnicamente, si è trattato di un furto". Inizia così il lungo racconto del deputato Pd Arturo Scotto, che oggi, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha spiegato nei dettagli le ore che hanno sancito la fine della sua partecipazione alla Global Sumud Flotilla. Come hanno preso la sua denuncia le forze dell'ordine? "I poliziotti sono stati molto solidali, così sono potuto andare a richiedere una copia della mia sim card telefonica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: flotilla - finisce
“La storia finisce qui”. Flotilla, la decisione shock di Greta Thunberg. Crolla tutto
“La storia finisce qui”. Flotilla, la decisione di Greta Thunberg
Greta Thunberg lascia il direttivo della Sumud Flotilla. L’attivista cambia nave e finisce sulla Alma
Flotilla, barca francese perde la rotta e finisce a Gela https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/10/05/news/flotilla_barca_francese_perso_rotta_gela-424892418/?ref=twhl… - X Vai su X
Elisa, finisce male dopo lo sfogo social per la Flotilla Vai su Facebook
Flotilla, la farsa dell'attentato. "Drone? No, incendio a bordo" - Un grande bagliore nel cielo, qualcosa precipita a bordo della nave. Come scrive ilgiornale.it