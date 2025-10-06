La Flotilla | Botte in testa trattati come scimmie al circo nelle carceri israeliane Greta espulsa tra scambi di accuse e veleni

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma –  “Partiranno domani con un volo charter per Atene”. Con queste parole il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella tarda serata di ieri ha annunciato (a sorpresa, almeno per le tempistiche) l’imminente rientro dei quindici attivisti italiani che non avevano firmato il foglio di via. “Saranno assistiti – continua – dalla nostra ambasciata nel trasferimento verso l’Italia”. Una buona notizia, dunque, che conclude una giornata, quella di ieri, caratterizzata dai racconti che gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno reso pubblici a proposito della detenzione. Flotilla, arrivati a Roma 18 italiani liberati in Israele Una vera e propria denuncia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la flotilla botte in testa trattati come scimmie al circo nelle carceri israeliane greta espulsa tra scambi di accuse e veleni

© Quotidiano.net - La Flotilla: “Botte in testa, trattati come scimmie al circo nelle carceri israeliane”. Greta espulsa tra scambi di accuse e veleni

In questa notizia si parla di: flotilla - botte

Gli italiani della Flotilla: "Botte e insulti, ammassati nelle celle senza acqua, il cibo per terra"

flotilla botte testa trattatiFlotilla, gli attivisti denunciano: «Noi trattati come scimmie. Botte in testa e sulla schiena» - Chiusi in celle sovraffollate, senza acqua potabile e senza medicine, costretti a mangiare e dormire per terra. Si legge su ilmessaggero.it

Flotilla, Saverio Tommasi denuncia violenze dell’esercito israeliano: “Trattati come animali da circo. Acqua rancida, botte e umiliazioni” - Flotilla, Saverio Tommasi denuncia violenze dell’esercito israeliano: “Trattati come animali da circo. Scrive politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Botte Testa Trattati