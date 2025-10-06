La Flotilla | Botte in testa trattati come scimmie al circo nelle carceri israeliane Greta espulsa tra scambi di accuse e veleni

Roma – “Partiranno domani con un volo charter per Atene”. Con queste parole il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella tarda serata di ieri ha annunciato (a sorpresa, almeno per le tempistiche) l’imminente rientro dei quindici attivisti italiani che non avevano firmato il foglio di via. “Saranno assistiti – continua – dalla nostra ambasciata nel trasferimento verso l’Italia”. Una buona notizia, dunque, che conclude una giornata, quella di ieri, caratterizzata dai racconti che gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno reso pubblici a proposito della detenzione. Flotilla, arrivati a Roma 18 italiani liberati in Israele Una vera e propria denuncia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Flotilla: “Botte in testa, trattati come scimmie al circo nelle carceri israeliane”. Greta espulsa tra scambi di accuse e veleni

