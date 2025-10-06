La flebo ci fa belli | pro e contro dei cocktail di vitamine
Parliamo della IV Therapy, infusioni endovenose che aiutano a contrastare stress ossidativo, invecchiamento, supportano pelle e tessuti. Da farsi solo su consiglio e supervisione medica. Astenersi personale non qualificato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: flebo - belli
Scusate se sparisco sempre", aveva scritto Bella Hadid qualche giorno fa ai suoi follower su Instagram, aggiungendo: "Vi voglio bene". Dopo un periodo difficile, documentato anche da alcune foto in ospedale che la ritraevano stanca e con la flebo al braccio, Vai su Facebook
La flebo ci fa belli: pro e contro dei cocktail di vitamine - Parliamo della IV Therapy, infusioni endovenose che aiutano a contrastare stress ossidativo, invecchiamento, supportano pelle e tessuti. Riporta msn.com