La fine dei Coma_Cose è la fine dell' indie italiano
Fausto Lama e California si sono separati, nella vita e nella musica. Ci lasciano un gruppo che all'inizio aveva rivoluzionato la nostra musica, ma che poi è stato divorato da Sanremo e dalle classifiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
La storia a lieto fine di una faina investita ad Abbadia: finita in coma, viene curata dai volontari del Cras
I Coma Cose si sono lasciati: la fine dell'amore tra la pordenonese Francesca Mesiano e il marito Fausto Lama
Ufficiale, i Coma Cose si separano: fine di una storia d’amore e musica lunga 10 anni
