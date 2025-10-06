La Filarmonica di Cona in concerto al Maf per una domenica pomeriggio tra musica e storia
Domenica 12, dalle 15.30, arriva al Maf di San Bartolomeo in Bosco l’appuntamento con la Filarmonica 'Giuseppe Verdi' di Cona (nella foto), diretta dal maestro Roberto Manuzzi. Il pomeriggio culturale sarà quindi interamente dedicato alle proposte di questo sodalizio musicale di remota tradizione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
