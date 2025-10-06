La Festa del Gigi | apericena in terrazza e solidarietà al Grande Albergo Roma

Ilpiacenza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre sulla terrazza panoramica del Grande Albergo Roma dalle ore 20,30 torna La Festa del Gigi con un apericena d'autunno e musica del vivo con Fabri e Isa.Durante la serata verranno consegnate le donazioni alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza.Gli inviti si possono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - gigi

Pitti Pizza & Friends: la festa continua con Gigi Finizio, Alfa e Sissi

Funerali di Baudo, Gigi D'Alessio: "Oggi è la festa di Pippo nel suo paese"

Boscoreale. Gigi Finizio in concerto, il gran finale della 25esima edizione della Festa del Vino 

festa gigi apericena terrazzaLa Festa del Gigi: apericena in terrazza e solidarietà al Grande Albergo Roma - Sabato 25 ottobre sulla terrazza panoramica del Grande Albergo Roma dalle ore 20,30 torna La Festa del Gigi con un apericena d'autunno e musica del vivo con Fabri e Isa. Si legge su ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Gigi Apericena Terrazza