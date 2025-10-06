La Ferrari è un deserto rosso gli altri migliorano e vincono | Hamilton e Leclerc sono sempre a metà

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 è e sarà una delle peggiori annate della storia recente della Ferrari, che a Singapore ha deluso nuovamente. Hamilton e Leclerc al momento non possono guardare con fiducia al futuro. Gli altri migliorano e crescono, la Ferrari no. 🔗 Leggi su Fanpage.it

