la famiglia di tolstoj era infelice a suo modo

Le famiglie felici si somigliano tutte, le famiglie infelici lo sono ognuna a suo modo»: sono le prime parole di Anna Karenina di Lev Tolstoj, l'immenso romanziere russo. Immenso in quanto di grandezza quasi immensurabile, come le pianure di Guerra e pace, il suo capolavoro, in cui i teatri di guerra sono giganti assopiti sulla terra i cui confini si disperdono nell'orizzonte. Con Dostoevskij, per noi Tolstoj è la Russia. Quella che abbiamo creduto di conoscere attraverso la sua letteratura, non quella di oggi, che percepiamo come una minaccia. Ma forse per capirla, al di là delle amare contingenze, è lì che dobbiamo tornare.

