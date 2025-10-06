La fake di Repubblica | Un milione in piazza Ma è una foto del 2014
Se una foto vale più di mille parole, una "fake foto" vale più di una fake news? Toccherebbe chiederlo a chi, nella redazione di Repubblica, ieri ha deciso di pubblicare la grande foto che apre pagina sei del quotidiano, sopra il titolo "La marea di Roma. Siamo un milione. Stop al genocidio". La foto è quella di Piazza San Giovanni, "meta finale del corteo, invasa dai manifestanti Pro Pal che hanno sfilato ieri a Roma", come riassume efficacemente la didascalia. E in effetti la piazza è colma all'inverosimile, ma c'è qualcosa di strano. Non si vede nemmeno una bandiera palestinese eppure sabato ce n'erano tante ma solo palloni arancio-rossi che svolazzano intorno a un palco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
