La duchessa è volata a Parigi per un motivo speciale | sostenere l' amico Pierpaolo Piccioli al suo debutto da Balenciaga

C 'è chi fa presenza e chi, con una sola apparizione, riesce a cambiare il ritmo di un'intera Fashion Week. Meghan Markle ha fatto il suo debutto a sorpresa alla sfilata Balenciaga Primavera-Estate 2026, firmata da Pierpaolo Piccioli, nuovo direttore creativo della maison. L'arrivo della duchessa di Sussex al front row ha catalizzato flash e sguardi, trasformando lo show in un evento mediatico di risonanza globale. Una doppia prima volta – per lei alla Paris Fashion Week e per Piccioli alla guida del marchio – che ha sancito un nuovo capitolo di eleganza e modernità nel panorama della moda internazionale.

