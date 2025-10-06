La donna trovata morta a Formentera è la 45enne Luisa Asteggiano La polizia ha fermato il compagno Ivan Sauna

La donna trovata morta in un appartamento di Formentera, in località Es Pujol, è Luisa Asteggiano, 45enne originaria di Bra, in provincia di Cuneo. La polizia spagnola ha fermato il suo compagno, Ivan Sauna. Anche l’uomo, di 51 anni, viene dal nord Italia, nel suo caso dalla Lombardia: è. 🔗 Leggi su Today.it

