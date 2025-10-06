La donna della cabina numero 10 | su Netflix arriva un nuovo thriller con Keira Knightley trama e data di uscita

Today.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Netflix sta per arrivare un nuovo thriller con protagonista l'attrice britannica Keira Knightley. Si intitola “La donna nella cabina numero 10 (The Woman in Cabin 10, in originale) ed è un racconto che si ispira al bestseller omonimo di Ruth Ware ed è pronto a conquistare il pubblico della. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donna - cabina

La donna nella cabina 10: thriller con keira knightley in arrivo su netflix

La donna della cabina numero 10: il trailer del film Netflix con Keira Knightley

La donna della cabina numero 10: ecco il trailer del film con keira knightley su netflix

donna cabina numero 10La donna della cabina numero 10, con Keira Knightley - È in arrivo il thriller psicologico in cui una giornalista che si trova a bordo di uno yacht di lusso per un incarico di lavoro, assiste al momento in cui una passeggera viene gettata in mare a tarda ... Riporta avmagazine.it

La Donna della Cabina Numero 10 - La Donna della Cabina Numero 10, film diretto da Simon Stone, segue la giornalista Laura Blacklock (Keira Knightley), durante la sua permanenza su uno yacht di lusso per un incarico di lavoro. Riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Cabina Numero 10