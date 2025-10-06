La discesa record dei salari reali con il boom degli utili d’impresa | cosa c’è dietro la collera degli italiani
Che cosa c’è dietro l’ira degli italiani? Molti di loro si sentono vittime dell’economia del Paese: che è cresciuta, senza però che questo si riflettesse nei salari. Anzi: l’Italia è di gran lunga il Paese dell’area euro nel quale il valore reale delle buste paga è calato di più. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Salari al palo in Italia, servono nuovi lavoratori - Sono "anemici" confermando una tendenza che va avanti da 25 anni. Si legge su ansa.it