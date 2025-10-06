La destra esulta per la riconferma di Occhiuto Meloni | Anche in Calabria fiducia nella nostra coalizione Tajani | Si vince al centro
Il centrodestra esulta per il secondo risultato elettorale positivo e la riconferma di due governatori. Dopo la rielezione di Francesco Acquaroli nelle Marche, da Meloni a Tajani si festeggia il successo in Calabria. A spoglio ancora in corso il risultato è ormai chiaro: vince il governatore uscente Roberto Occhiuto con un distacco significativo dallo sfidante Pasquale Tridico. Due vittorie per il centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Israele approva il nuovo piano per tagliare in due la Cisgiordania. Esulta l'estrema destra: "Cancellata l'illusione dei due Stati"
Bolsonaro condannato a 27 anni per tentato golpe: pioggia di condanne sugli ex ministri. La destra parla di persecuzione, la sinistra esulta
Il centro di accoglienza per migranti di Casalotti non aprirà: esulta la destra ma anche il Pd
Exit poll in Calabria: verso la riconferma del centrodestra con Occhiuto tra il 59 e il 63 per cento - Se i risultati saranno confermati dallo scrutinio, si profila il 2 a zero del centrodestra alle regionali
Elezioni Calabria: il governatore Occhiuto verso la riconferma, esulta il centrodestra. Meloni: «Riconoscimento degli elettori al buongoverno» - Pasquale Tridico, candidato del campo largo, si congratula con il vincitore: «È stata una battaglia breve ma intensa»