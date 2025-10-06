La destra esulta per la riconferma di Occhiuto Meloni | Anche in Calabria fiducia nella nostra coalizione Tajani | Si vince al centro

Il centrodestra esulta per il secondo risultato elettorale positivo e la riconferma di due governatori. Dopo la rielezione di Francesco Acquaroli nelle Marche, da Meloni a Tajani si festeggia il successo in Calabria. A spoglio ancora in corso il risultato è ormai chiaro: vince il governatore uscente Roberto Occhiuto con un distacco significativo dallo sfidante Pasquale Tridico. Due vittorie per il centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

