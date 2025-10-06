La deputata torinese Augusta Montaruli FdI è diventata mamma | è nato Zeno Thiago

“Auguri di cuore alla nostra Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia Camera e compagna di tanti voli tra Torino e Roma, che è appena diventata mamma. E congratulazioni anche a papà Alberto!”, scrive Monica Ciaburro su facebook oggi, lunedì 6 ottobre. Anche Paolo Giardino fa gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

