La Cursa dei Cavai è blu-arancio È il quarto anno consecutivo | Revellino Marte trionfa ancora

Il quadrilatero si tinge di blu e arancio con la vittoria del Rione Revellino-Marte, che si conferma campione del Palio di Lodi per il quarto anno consecutivo. Un dominio che prosegue dal 2016, interrotto solamente nel 2021 dalla vittoria del Rione Sant'Alberto, che anche quest'anno ha concluso la tradizionale e attesissima Cursa dei Cavai alle spalle dei primi in classifica. Otto i rioni protagonisti del Palio cittadino che, alla sua 38ª edizione, è stato dedicato alla memoria del suo fondatore Gigi Bisleri, scomparso a 82 anni lo scorso novembre e la cui eredità è stata raccolta da Tita Bagnaschi, vicepresidente della Wasken Boys.

