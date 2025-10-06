La cura salpa | protezione ai sanitari in rotta per Gaza
I medici che salpano verso Gaza con la Freedom Flotilla non cercano ribalte: rispondono a un dovere antico, essenziale, che parla di cura e di umanità. Le parole di Filippo Anelli, presidente Fnomceo, danno voce a questa scelta e, insieme, chiedono protezione e rispetto per chi opera in condizioni estreme. Una rotta di cura in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Nel pomeriggio salpa dal porto la Conscience, la terza delle imbarcazioni ospitate in città con a bordo diciotto tonnellate di aiuti: “Grazie alla generosità dei salentini”. Le testimonianze di chi parte: “Risposta collettiva per rompere l’assedio” Vai su Facebook
