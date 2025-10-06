La crisi di pianto al supermercato e l’aiuto di tre estranei | Non vale la pena perdere la salute per questo mi sono licenziata

Quicomo.it | 6 ott 2025

Era scoppiata a piangere tra gli scaffali di un supermercato in zona Cantù, due mesi fa.Una crisi improvvisa, nata da problemi di lavoro, vista da chi quel giorno passava di lì e si è fermato e non ha girato la faccia dall'altra parte. Un ragazzo le si è avvicinato, due ragazze l’hanno seguita. 🔗 Leggi su Quicomo.it

