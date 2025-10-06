La crisi del Liverpool di Slot | così i Reds scoprono che il denaro non compra la solidità

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025

Le tre sconfitte di fila del Liverpool, che nel giro di sette giorni ha perso tre partite e la vetta della Premier, ribadiscono il concetto che i soldi, anche nel calcio, non sono l’unica cosa che conta. Meglio sempre averli che non averli, ovvio, ma poi è importante saperli spendere nel modo giusto: compri vagoni di attaccanti, ma non rinforzi la difesa ed ecco che ti scopri vulnerabile e meno forte del previsto. Il ko allo Stamford Bridge contro il Chelsea, con il gol del 2-1 firmato dal giovanissimo Estevao al 95’ e festeggiamenti di Enzo Maresca in pieno stile mourinhiano – la famosa corsa di Siena -, ha messo definitivamente a nudo i Reds. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

