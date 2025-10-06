Pisa, 6 ottobre 2025 - A fine settembre, per due giorni, l’Aoup ha ricevuto la visita ufficiale di una delegazione della DG SANTE-Direzione generale salute e sicurezza alimentare della Commissione europea sul tema delle malattie rare, settore in cui l’Aoup riveste da anni un ruolo di primo piano in quanto partecipa con molti professionisti e strutture alle European Reference Network (ERN), le reti di riferimento europee istituite nel 2017 per migliorare l’assistenza ai malati rari in tutta Europa ma, soprattutto, in quanto è centro di coordinamento europeo della ERN ReCONNET, la rete di riferimento europea per le malattie rare e complesse del tessuto connettivo e muscoloscheletriche, attraverso l’Unità operativa di Reumatologia diretta da Marta Mosca, professoressa ordinaria di Reumatologia all’Università di Pisa, che ne è la coordinatrice europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Commissione Europea in visita all'Aoup per le malattie rare