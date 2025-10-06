La colazione non si ferma tra brunch brinner e nuove formule e arriva una guida a raccontarla
Da rito veloce a momento di socialità, la colazione conquista hotel e appassionati. Una nuova guida digitale e multilingue porta alla scoperta delle migliori tavole mattutine d’Italia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
