La cine-indagine di Girolami | cuore tecnica e amarcord

Ecodibergamo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA RECENSIONE. Il libro, introdotto da una prefazione di Franco Nero, si articola in una serie di interviste ad alcuni personaggi chiave: a partire da Castellari (si riporta il resoconto godibilissimo di una visione padre-figlio del film), per proseguire con Nero, il caratterista e stunt Massimo Vanni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

la cine indagine di girolami cuore tecnica e amarcord

© Ecodibergamo.it - La cine-indagine di Girolami: cuore, tecnica e amarcord

In questa notizia si parla di: cine - indagine

cine indagine girolami cuoreLa cine-indagine di Girolami: cuore, tecnica e amarcord - Il libro, con prefazione di Franco Nero, si articola in una serie di interviste ad alcuni personaggi chiave del film. Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Cine Indagine Girolami Cuore