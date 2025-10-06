La cine-indagine di Girolami | cuore tecnica e amarcord
LA RECENSIONE. Il libro, introdotto da una prefazione di Franco Nero, si articola in una serie di interviste ad alcuni personaggi chiave: a partire da Castellari (si riporta il resoconto godibilissimo di una visione padre-figlio del film), per proseguire con Nero, il caratterista e stunt Massimo Vanni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: cine - indagine
La democrazia secondo Gian Maria Volonté Dal film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) #gianmariavolontè #eliopetri #cinema #cinemaitaliano Vai su Facebook
Indagine sul tax credit ai film, al vaglio anche l’ex società dell’ad di Cinecittà Cacciamani - X Vai su X
La cine-indagine di Girolami: cuore, tecnica e amarcord - Il libro, con prefazione di Franco Nero, si articola in una serie di interviste ad alcuni personaggi chiave del film. Riporta ecodibergamo.it