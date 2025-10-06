La Champions Sport in Tour sbarca a Tirrenia | in palio l’ultimo trofeo di sport senza confini

Pisatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tirrenia si prepara a diventare il cuore pulsante del calcio giovanile italiano. Al Centro di Preparazione Olimpica, teatro di grandi eventi sportivi, va in scena l’atto conclusivo della stagione di Sport Senza Confini, la manifestazione itinerante che da gennaio a giugno ha attraversato l’Italia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

