La Champions Sport in tour a Tirrenia l’ultimo trofeo di sport senza confini | le premiazioni

Il torneo ChampionS Sport in Tour si è concluso oggi con le finali delle categorie 2014 e 2015. Nella categoria 2014 la vincitrice della coppa Champions sport in tour è stata l’Ostiamare Calcio. 2 classificata il City Football Club. 3 Pisa Sporting e 4 la Carrarese. Sempre nella categoria 2014. 🔗 Leggi su Pisatoday.it