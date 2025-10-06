La cerimonia per il passaggio di testimone tra il granduca Henri e il figlio maggiore Guillaume II All' evento presenti anche le famiglie reali del Benelux

U n passaggio di testimone che segna la storia e l’inizio di una nuova era per il Lussemburgo. Il 3 ottobre il Paese ha salutato con gratitudine il regno di Henri e ha accolto sul trono suo figlio, il Granduca Guillaume II. La cerimonia si è svolta nel Palazzo Ducale, dove Henri, affiancato dalla moglie Maria Teresa, ha firmato l’atto di abdicazione dopo 25 anni di regno. Un evento solenne e commovente, tra lacrime, sorrisi e un’atmosfera di sincero affetto che ha riunito le principali famiglie reali europee. I reali del Lussemburgo. guarda le foto L’annuncio e le ragioni dell’abdicazione. In Lussemburgo abdicare è consuetudine. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La cerimonia per il passaggio di testimone tra il granduca Henri e il figlio maggiore Guillaume II. All'evento presenti anche le famiglie reali del Benelux

In questa notizia si parla di: cerimonia - passaggio

Rotary Club Costiera Amalfitana: cerimonia a Ravello per il passaggio del collare da Pisacane a Di Palma

La cerimonia. Passaggio di consegne alla Marina Militare

Cerimonia di passaggio del martelletto dei Lions Club Lanciano: confermata la presidente Rossi

Sabato 4 ottobre si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne che ha segnato l'inizio del #FidapadiNicosia #nuovapresidente #PatriziaCastrogiovanni Vai su Facebook

Il granduca Enrico di Lussemburgo ha abdicato in favore di suo figlio Guglielmo - Enrico di Lussemburgo ha 70 anni e governava da 25 anni il paese, che è il più ricco dell’Unione Europea per abitante, ha una popolazione di circa 680mi ... ilpost.it scrive

Passaggio di testimone. Il saluto di Silvia Brini - Un passaggio di testimone e un saluto, occasione anche per condividere il bilancio dell’attività dedicata al servizio della collettività e dell’utenza marittima e navale. Scrive lanazione.it