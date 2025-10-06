La Castagna del Partenio torna protagonista a Cervinara
Profumi d’autunno, tradizioni contadine e sapori autentici accendono il cuore dell’Irpinia con la nuova edizione della Sagra della Castagna del Partenio, in programma a Cervinara dal 24 al 26 ottobre.Al centro dell’evento, come ogni anno, c’è lei: la Castagna del Partenio, frutto simbolo del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
