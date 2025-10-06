La casa nella periferia di Milano il conto corrente di Intesa San Paolo e la società in cui contava più lui di lei | ecco cosa si dividono i Coma Cose

Con la separazione personale e professionale annunciata lunedì 6 ottobre i Coma Cose hanno il problema di dividere anche i beni materiali messi insieme dalla coppia canora più volte ospite del Festival di Sanremo e sui palchi con qualche interruzione da almeno un decennio. La cosa più semplice sarà decidere il destino della abitazione in cui Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano vivevano da sposi nella periferia di Milano, in un condominio di nove piani in zona Vigentino. L’appartamento di 7,5 vani più posto auto e cantina è intestato ad entrambi in quote uguali e ha un valore di mercato di poco superiore ai 600 mila euro. 🔗 Leggi su Open.online