La casa l’esilio il mare L’isola di Pintor dove tutto torna
Al mare salgo al Castello. Via Barcellona si snoda ripida verso le torri e i bastioni che cingono il cuore antico di Cagliari. Mi lascio dietro i traffici del porto. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il club in esilio: "Una nuova casa per l’hockey"
Ed ecco che Bruno Marfé su Il Confronto, dice del nostro autore Yassin al-Haj Saleh e del suo libro Libertà: casa, prigione, esilio, il mondo tradotto dalla nostra Monica Ruocco. Vai su Facebook
Casa a picco sul mare in un posto magico dell’Italia: ti costa pochissimi euro! - Con un investimento praticamente simbolico è possibile acquisire la proprietà di una casa con un panorama da mozzare il fiato. Segnala diregiovani.it
Casa al mare, i prezzi crescono fino al 6% in un anno. Ecco le 140 città in cui vale di più – La classifica interattiva - A dispetto del rallentamento registrato per le case in città, al mare la ... Secondo milanofinanza.it