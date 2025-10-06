La cartoleria allagata | Valanga di solidarietà ma il futuro è un rebus

MEDA (Monza Brianza) Da quasi un secolo è un punto di riferimento per Meda. La cartoleria Rusconi, situata in pieno centro, in via Matteotti, rischia di chiudere. L’acqua e il fango nella mattinata di lunedì 22 settembre sono entrati con violenza anche qui, il segno del loro passaggio è ben visibile e misurabile sulle pareti. E il risultato è impressionante: un metro e 20 centimetri di altezza per distruggere o rovinare tutto. Varcata la soglia, oltre al sorriso di Laura e della sorella Antonietta, all’affabilità dello zio Ambrogio, che a 81 anni resta una colonna dell’attività e dimostra che quella cartoleria è soprattutto il desiderio di servire la collettività, era possibile trovare tutto ciò che serve per la scuola e l’ufficio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

