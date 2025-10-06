La carta di Solfagnano il punto sulle priorità a un anno dal G7

Perugia, 6 ottobre 2025 – Un impegno globale e concreto quello sottoscritto un anno fa da tutti i Ministri del G7, che avevano firmato la Carta di Solfagnano quale conferma di un’attenzione su otto priorità a sostegno dell'inclusione e del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, economica, culturale e politica dei vari Paesi. Ma cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare? Il 16 ottobre, dalle 9 alle 14 al Castello di Solfagnano, in provincia di Perugia, si torna a riflettere sui temi della disabilità e dell’inclusione lavorativa, della vita indipendente, dell’accesso alla pratica sportiva e della prevenzione e gestione delle crisi e delle emergenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

