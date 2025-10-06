La campagna Psoriasi? Affrontiamola insieme | consulti dermatologici gratuiti ad Ancona
ANCONA – L’iniziativa ha lo scopo di far entrare in contatto i pazienti psoriasici con i centri ospedalieri di riferimento in modo da facilitare la diagnosi e favorire i percorsi di cura adeguati per la gestione corretta di questa patologia della cute molto diffusa, circa il 2% della popolazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
