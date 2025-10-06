La campagna di disinformazione made in Mosca nelle elezioni ceche
Il partito populista ceco Ano ha vinto le elezioni parlamentari in Repubblica ceca. Guidato da Andrej Babiš, il “Trump ceco” che ha ricoperto la carica di primo ministro dal 2017 al 2021, Ano - che sta per Akce Nespokojených Ob?an?, “Azione dei cittadini insoddisfatti” - ha ottenuto il 34,5 per cento dei voti, un risultato molto positivo ma che costringe comunque il partito a cercare alleanze per formare una maggioranza parlamentare. Babiš negli ultimi anni ha inasprito le sue posizioni euroscettiche e critiche rispetto al sostegno militare all’Ucraina e all'ingresso di Kyiv nell’Ue, ed era da tempo in testa nei sondaggi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dati in ritardo, obiezione diffusa, percorsi frammentati. Le testimonianze raccolte raccontano solitudini e disinformazione. Intanto, nel weekend prosegue la campagna “Aborto senza ricovero” dell'Associazione Coscioni per portare la procedura farmacologica nei consultori. Solo due Regioni la applicano
MONDO/ I risultati delle elezioni in Moldavia, che si sono svolte tra tensioni e sono state precedute da una massiccia campagna di disinformazione da parte della Russia Vai su Facebook
La saga della flotilla. La prima puntata nel 2010 (con finale tragico), la seconda nel 2011 (con fallimento) e ora la terza, con la Samud, sanciscono la vittoria dell’asse Turchia-Hamas-Bds. Storia di una campagna di disinformazione. Di Bruna Soravia - X Vai su X
Così Mosca manipola il voto di domenica per bloccare il progetto europeista della Moldavia - Il Cremlino intensifica la guerra ibrida contro la filoeuropeista Maia Sandu, con tutto l'armamentario di disinformazione, influencer e bot pro- Si legge su ilfoglio.it