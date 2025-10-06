la campagna di disinformazione made in mosca nelle elezioni ceche

Il partito populista ceco Ano ha vinto le elezioni parlamentari in Repubblica ceca. Guidato da Andrej Babiš, il “Trump ceco” che ha ricoperto la carica di primo ministro dal 2017 al 2021, Ano - che sta per Akce Nespokojených Ob?an?, “Azione dei cittadini insoddisfatti” - ha ottenuto il 34,5 per cento dei voti, un risultato molto positivo ma che costringe comunque il partito a cercare alleanze per formare una maggioranza parlamentare. Babiš negli ultimi anni ha inasprito le sue posizioni euroscettiche e critiche rispetto al sostegno militare all’Ucraina e all'ingresso di Kyiv nell’Ue, ed era da tempo in testa nei sondaggi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

