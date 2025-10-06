la camminata sulle tracce di renzo e lucia

Renzo e Lucia, don Abbondio e Perpetua, fra’ Cristoforo, i Bravi. Le vie di Lecco come pagine viventi dei Promessi sposi. Complice la bella giornata di sole, quasi cinquemila persone ieri mattina hanno partecipato all’edizione numero 52 della Camminata Manzoniana, per conoscere e scoprire gli angoli e i rioni della città attraverso i personaggi immaginati da Alessandro Manzoni. A vestirne i panni, sono stati ottanta attori del Filo teatro, che hanno messo in scena i protagonisti del romanzo che ha reso celebre Lecco, il suo Lago e le sue montagne in tutto il mondo, ricreando ambientazioni e scene, dodici veri e propri quadri animati dei Promessi sposi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

