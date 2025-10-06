La Camera di Commercio lancia una consultazione
La Camera di commercio dell’Emilia lancia un’inedita e ampia consultazione sulle attese del territorio rispetto allo sviluppo delle comunità locali e alle azioni che su questo versante sono richieste allo stesso Ente camerale.Imprese, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Camera di Commercio | Sovraindebitamento, istanze in crescita: in 3 anni azzerati 2 milioni di euro di debiti a consumatori e piccoli imprenditori
Camera di Commercio, il blitz di Confindustria per mandare via Santori (Svem): «Non ci rappresenta»
Credito alle imprese, da Camera di Commercio mezzo milione a sostegno di investimenti e liquidità
Terza corsia sulla Statale 36, territorio al lavoro Camera di Commercio pronta a finanziare studio di prefattibilità. Obiettivo è presentare una proposta dettagliata per l'aggiornamento del contratto di programma tra Anas, Mit e Regione Lombardia.
A Perugia, in Camera di Commercio dell'#Umbria, concluso l'evento finale del Programma Infrastrutture di Unioncamere, realizzato da Uniontrasporti: presentati il monitoraggio 2025 e lo studio sull'accessibilità allo scalo San Francesco.
Caro energia, Camera di Commercio lancia l'allarme: "Freno allo sviluppo delle imprese" - Imperia – Anche la Camera di Commercio Riviere di Liguria è presente, con il presidente Enrico Lupi e il segretario generale Marco Casarino, alla conferenza nazionale delle Camere di Commercio in ...