La Camera di Commercio lancia una consultazione

Ilpiacenza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera di commercio dell’Emilia lancia un’inedita e ampia consultazione sulle attese del territorio rispetto allo sviluppo delle comunità locali e alle azioni che su questo versante sono richieste allo stesso Ente camerale.Imprese, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camera - commercio

Camera di Commercio | Sovraindebitamento, istanze in crescita: in 3 anni azzerati 2 milioni di euro di debiti a consumatori e piccoli imprenditori

Camera di Commercio, il blitz di Confindustria per mandare via Santori (Svem): «Non ci rappresenta»

Credito alle imprese, da Camera di Commercio mezzo milione a sostegno di investimenti e liquidità

Caro energia, Camera di Commercio lancia l’allarme: “Freno allo sviluppo delle imprese” - Imperia – Anche la Camera di Commercio Riviere di Liguria è presente, con il presidente Enrico Lupi e il segretario generale Marco Casarino, alla conferenza nazionale delle Camere di Commercio in ... ilsecoloxix.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Camera Commercio Lancia Consultazione