La Calabria resta al centrodestra Occhiuto surclassa Tridico | Il campo largo è finito

Calabria molto più generosa per il centrodestra e più amara del previsto per il centrosinistra. Un trend sottolineato dalla vittoria che rasenta il 60% del Presidente della Regione Roberto Occhiuto e dal nuovo de profundis per il campo largo comprendente i 5 Stelle. Un de profundis che la matematica addebita soprattutto al partito di Giuseppe Conte. Mentre per il Pd, l'alleanza verdi e sinistra e le altre forze di sinistra i dati, rispetto alle ultime consultazioni elettorali, cioé quelli delle politiche del 2022, indicano un incremento percentuale di voti, il Movimento 5 Stelle registra un vero e proprio collasso, precipitando dal 29,4% delle politiche al 6,50% di oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
