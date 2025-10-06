La Calabria frena il campo largo Pd | unità è indispensabile
Roma, 6 ott. (askanews) – Il campo largo non si può mettere in discussione, il Nazareno tiene il punto dopo la sconfitta in Calabria che era ampiamente attesa, anche se lo scarto dal centrodestra è stato molto più ampio del previsto. Il commento, come una settimana fa, è affidato a Igor Taruffi, responsabile organizzazione e braccio destro della segretaria Elly Schlein. Anche le parole sono quasi le stesse, “per noi rimane comunque fermo l’impegno nel consolidare l’alleanza di centrosinistra certi che nei prossimi appuntamenti le vittorie arriveranno”. Taruffi è chiaro: “L’unità del centrosinistra è e rimane infatti una condizione indispensabile per vincere e governare”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: calabria - frena
Spiraglio di pace a #Gaza: #Hamas si dice disponibile all’accordo, ma Israele frena https://calabriadirettanews.com/2025/10/05/spiraglio-di-pace-a-gaza-hamas-si-dice-disponibile-allaccordo-ma-israele-frena/… via @CDNewsCalabria - X Vai su X
Le due velocità del turismo in Calabria: boom in primavera, frenata d’agosto – L’analisi di Giovanni Giordano, Vicepresidente Nazionale e Presidente Regionale Confapi Turismo e Cultura Segui il link per approfondire: https://www.avveniredicalabria.it/le-d Vai su Facebook
La Calabria frena il campo largo, Pd: unità è indispensabile - (askanews) – Il campo largo non si può mettere in discussione, il Nazareno tiene il punto dopo la sconfitta in Calabria che era ampiamente attesa, anche se lo scarto dal centrodestra è st ... Secondo msn.com
“Il campo largo non basta più”. Ci vuole un "campo larghissimo". Calabria, un’altra batosta per il centrosinistra: - Dopo la sconfitta nelle Marche, arriva un nuovo colpo in Calabria: Occhiuto (centrodestra) travolge Tridico di oltre venti punti. Lo riporta giornalelavoce.it