La Blu Basket Bergamo sblocca il conto delle vittorie | battuta Roseto a Monza
Bergamo. Buona la prima casalinga per la Gruppo Mascio Bergamo che, al debutto casalingo in A2, alla Opiquad Arena di Monza, ha battuto la Liofilchem Roseto per 92-83. Partita sempre condotta dalla squadra bergamasca che ha chiuso il primo quarto sopra 25-24, ha vinto il secondo periodo 20-16 andando all’intervallo sul 49-45, ha chiuso avanti il terzo periodo sul 67-66 e ha poi allungato nell’ultimo quarto superando quota 90 per arrivare al conclusivo 92-83. Decisivo il break finale dopo numerosi rientri di Roseto, che non ha mollato trascinata dai 29 punti di Robinson. Nella Gruppo Mascio sono 26 i punti di Harrison, con Lombardi a 16, Hogue a 14, Loro a 13 e il capitano Bossi a 9. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: basket - bergamo
Bergamo, al «Pilo» nuovi campi da calcio e basket. Restyling da 1,3 milioni, ok al progetto
La Blu Basket Bergamo pesca negli Stati Uniti il talento italiano Nicolò Nobili
Blu Basket Bergamo, la prima in casa contro Pesaro il 21 settembre: si lavora per l’esordio a ChorusLife
Dr2: No Game Finalmente si torna a giocare, finalmente torna l’adrenalina della contesa, finalmente i due punti in palio…finalmente torna la Bergamo Trasmissioni Basket Almenno! I ragazzi di coach Anzini iniziano la nuova stagione di Dr2 con la lunga trasfer Vai su Facebook
#GameDay Lombardia Cup Blu Basket Bergamo ? 17.45 ? Pala Fitline Desio Forza ragazzi ? #NoiSiamoVarese - X Vai su X
Gruppo Mascio Bergamo alla Chorus Arena il 12 e 15 Ottobre contro Urania e Pesaro - La Gruppo Mascio Blu Basket Bergamo, che domenica alle 18 esordirà nel campionato di A2 a Pistoia, giocherà tre gare casalinghe in ... Lo riporta basketinside.com
Blu Basket Bergamo, Mascio: «Vogliamo arrivare anche noi alla Serie A» - Per il sesto anno consecutivo il brand ‘Gruppo Mascio’ sarà il main sponsor sulle canotte da gioco della Blu Basket, la squadra, impegnata nel campionato nazionale di A2, che ... Come scrive pianetabasket.com