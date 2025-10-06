Bergamo. Buona la prima casalinga per la Gruppo Mascio Bergamo che, al debutto casalingo in A2, alla Opiquad Arena di Monza, ha battuto la Liofilchem Roseto per 92-83. Partita sempre condotta dalla squadra bergamasca che ha chiuso il primo quarto sopra 25-24, ha vinto il secondo periodo 20-16 andando all’intervallo sul 49-45, ha chiuso avanti il terzo periodo sul 67-66 e ha poi allungato nell’ultimo quarto superando quota 90 per arrivare al conclusivo 92-83. Decisivo il break finale dopo numerosi rientri di Roseto, che non ha mollato trascinata dai 29 punti di Robinson. Nella Gruppo Mascio sono 26 i punti di Harrison, con Lombardi a 16, Hogue a 14, Loro a 13 e il capitano Bossi a 9. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La Blu Basket Bergamo sblocca il conto delle vittorie: battuta Roseto a Monza