La Bellator Frusino trionfa al Torneo PreSeason Allievi di Santa Maria Capua Vetere
Una straordinaria Bellator Frusino conquista il Torneo PreSeason Allievi, organizzato da Hand Sport e PallanuotoxTutti, al termine di un percorso impeccabile e ricco di emozioni.La manifestazione, disputata presso l’impianto di Santa Maria Capua Vetere, ha visto la partecipazione di formazioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
