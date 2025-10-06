La Bellator Frusino trionfa al Torneo PreSeason Allievi di Santa Maria Capua Vetere

Frosinonetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una straordinaria Bellator Frusino conquista il Torneo PreSeason Allievi, organizzato da Hand Sport e PallanuotoxTutti, al termine di un percorso impeccabile e ricco di emozioni.La manifestazione, disputata presso l’impianto di Santa Maria Capua Vetere, ha visto la partecipazione di formazioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bellator - frusino

Cerca Video su questo argomento: Bellator Frusino Trionfa Torneo