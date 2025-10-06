La banda del flex colpisce ancora | furto ai danni di un supermercato a Monteforte Irpino
Monteforte Irpino – Nella notte scorsa, tre malviventi hanno messo a segno un furto all’interno di un supermercato della città. I ladri, con il volto coperto, sono entrati intorno alle 3 forzando una porta laterale. Armati di una smerigliatrice, hanno aperto la cassaforte e portato via il denaro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Banda del flex in azione: squarciata cassaforte di supermarket
#Baronissi, banda del flex: colpo lampo in gioielleria Flex, piede di porco e poco più di un minuto per assaltare le vetrine e impossessarsi dei monili in oro. Così ha agito l'ennesima "banda del flex" entrata in azione
Monteforte Irpino, la banda del flex colpisce nella notte - È da quantificare ma sarebbe consistente il bottino del furto consumato la notte scorsa ai danni di un supermarket di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Si legge su msn.com
La banda del flex colpisce nell'Avellinese - È da quantificare ma sarebbe consistente il bottino della rapina consumata la notte scorsa ai danni di un supermarket di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Lo riporta ansa.it