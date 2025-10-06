La banda del flex colpisce ancora | furto ai danni di un supermercato a Monteforte Irpino

Avellinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monteforte Irpino – Nella notte scorsa, tre malviventi hanno messo a segno un furto all’interno di un supermercato della città. I ladri, con il volto coperto, sono entrati intorno alle 3 forzando una porta laterale. Armati di una smerigliatrice, hanno aperto la cassaforte e portato via il denaro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

