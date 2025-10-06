L’8 e il 9 ottobre torna il Milano Audiovisual Forum

(Adnkronos) – Torna a Milano, i prossimi 8 e 9 ottobre, il Maf – Milano Audiovisual Forum, in contemporanea con la XIX HD Forum Conference, organizzata da HD Forum Italia, un punto di incontro tra broadcaster, aziende tecnologiche, università, creativi e studenti, con un programma che unisce visione, esperienze concrete e networking. L'evento vedrà Adnkronos . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com