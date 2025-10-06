L' 11 e il 12 ottobre torna Uno Nessuno e Centomila | le piazze di Castiglion Fiorentino diventano librerie a cielo aperto

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Castiglion Fiorentino torna a riempirsi di libri, storie e lettori. Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 il centro storico ospiterà la quinta edizione di “Uno, Nessuno e Centomila”, la manifestazione culturale promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino – Assessorato alla Cultura, che trasforma le piazze in vere e proprie librerie a cielo aperto, e che quest'anno vedrà anche il prestigioso patrocinio dell'Accademia della Crusca. Nell'edizione 2025 il Mercato dei Libri si arricchisce di nuove location tematiche nel cuore del paese e, come da tradizione ormai, ogni piazza sarà dedicata a un genere letterario – dalla narrativa alla saggistica, dalla letteratura per ragazzi alla storia locale – con i volumi disponibili, che quest'anno hanno raggiunto la quota record di 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'11 e il 12 ottobre torna “Uno, Nessuno e Centomila”: le piazze di Castiglion Fiorentino diventano librerie a cielo aperto

