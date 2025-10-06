L’ arte dell’armonia | apparecchiare tavola in stile giapponese
Apparecchiare la tavola in stile giapponese non è semplicemente disporre piatti e posate; è un atto di profonda cura estetica e rispetto per il cibo e per gli ospiti. In Giappone, l'allestimento della tavola è elevato al pari dell'arte culinaria stessa. Ogni elemento – dal colore del gres alla forma della ciotola – è studiato per esaltare l'esperienza del pasto, trasformando il momento conviviale in una vera e propria composizione visiva e sensoriale. Non c'è spazio per il superfluo; l'artigianalità, la bellezza e l'armonia guidano ogni scelta, riflettendosi nei materiali naturali e in una palette cromatica meditata che abbraccia il nero, il bianco, le sfumature di marrone e verde, con tocchi di blu e rosso.
