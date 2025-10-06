A metà ottobre 2025, Kuwait e Cina firmeranno un contratto per la costruzione del più grande impianto di trattamento delle acque reflue del Paese, un progetto che si candida a segnare una svolta nella gestione delle risorse idriche di uno degli Stati più ricchi di petrolio ma più poveri di acqua. La struttura, che sorgerà a North Kabd, sarà in grado di trattare fino a un milione di metri cubi di reflui al giorno, grazie a tecnologie avanzate fornite da una compagnia statale cinese, il cui nome non è stato ancora ufficialmente rivelato. L’annuncio è stato dato dall’agenzia di stampa kuwaitiana, che ha presentato l’iniziativa come parte integrante di un pacchetto di mega-progetti condivisi con Pechino. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Kuwait e Cina: l’acqua nel deserto arriva con la Via della Seta