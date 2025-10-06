il successo globale di KPop Demon Hunters e il suo impatto sulla televisione. Il fenomeno dell’animazione coreana si è evoluto in un caso di portata mondiale, capace di influenzare classifiche, piattaforme digitali e anche la televisione statunitense. KPop Demon Hunters, il fantasy musicale distribuito su Netflix, ha raggiunto risultati straordinari, consolidando la sua posizione tra i titoli più visti dell’estate grazie a un mix coinvolgente di azione, estetica tipica del K-pop e una colonna sonora che ha scalato le classifiche internazionali. risultati e record di KPop Demon Hunters. L’album ufficiale correlato alla produzione, trainato dal brano Golden, ha dominato la Billboard Global 200. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Kpop demon hunters è finalmente realtà e i fan non possono credere ai propri occhi