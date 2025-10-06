Koulibaly Juve il difensore può diventare una ghiotta occasione per l’estate! Andrà in scadenza e… La rivelazione sul suo futuro apre a questi scenari | cosa può succedere

Koulibaly Juve, il difensore può diventare una ghiotta occasione: tutte le ultime novità sul calciatore accostato ai bianconeri. Un nome che evoca ricordi di battaglie epiche in Serie A, un leader difensivo che potrebbe tornare protagonista nel calcio italiano. Il futuro di Kalidou Koulibaly torna a intrecciarsi con l’Italia. L’ex pilastro del Napoli, oggi all’ Al-Hilal, andrà in scadenza di contratto nel 2026 e, come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, diversi club italiani si stanno già muovendo per capire i margini di un suo clamoroso ritorno. Una notizia che interessa da vicino anche il calciomercato Juve, dato che il difensore senegalese era stato a lungo seguito dai bianconeri nelle passate stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

