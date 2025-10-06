Koulibaly deciso il futuro dell’ex Napoli | accadrà tutto nella prossima estate!
Kalidou Koulibaly continua ad essere legato al Napoli, anche a distanza. Intanto, è arrivata la decisione sul futuro del calciatore in Arabia Saudita. La storia d’amore tra Kalidou Koulibaly e il Napoli è durata diversi anni. Nonostante l’addio, il rapporto tra il calciatore e la piazza non si è mai deteriorato. Intanto, però, sono arrivati segnali importantissimi sul futuro del giocatore. Quest’ultimo, milita attualmente in Arabia Saudita e la decisione sul proseguo di carriera sarebbe già stata presa. L’Ah-Hilal lavora al rinnovo di Koulibaly: possibile permanenza in Arabia. Il futuro di Kalidou Koulibaly sembra ormai deciso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
