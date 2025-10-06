Koopmeiners Juve la rivincita in Orange | convocato in extremis sui social ritrova il sorriso e pubblica questo messaggio – FOTO
Koopmeiners Juve, la rivincita in Orange del centrocampista: la FOTO e il messaggio pubblicato. Una boccata d’ossigeno, un sorriso che scaccia le nubi di un periodo complicato. Teun Koopmeiners risponde alle difficoltà nel migliore dei modi: con una convocazione in nazionale arrivata in extremis e con una foto sui social che trasmette tutta la sua gioia. Il centrocampista della Juventus ha infatti raggiunto il ritiro dell’ Olanda, dopo essere stato inizialmente escluso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teun Koopmeiners (@teunkoopmeiners) Il giocatore bianconero ha voluto condividere il momento con i suoi follower, pubblicando una foto che lo ritrae sorridente, con le valigie in mano e la tuta della Juve addosso, al suo arrivo nel ritiro della nazionale Orange. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
